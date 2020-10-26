Правительство дало задание руководителям областных государственных администраций обеспечить больничные кровати кислородом на 80% в ближайшее время. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях – 50%. Он отметил, что на закупку кислорода для больниц уже направлено 571 млн гривен.

«Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены», - сказал глава правительства.

Сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек – на 6800 больше, чем в сентябре.

Президент отметил, что обеспечение коек кислородом на 80% должно быть произведено как можно быстрее. Глава государства попросил проконтролировать этот процесс и поинтересовался состоянием подготовки к возможному развертыванию коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что происходит верификация потребностей, МЗ собирает предложения из регионов, в частности о том, какие материалы и оборудование нужны, сколько врачей, средств на зарплату и функционирования таких заведений будет необходимо. Министр также отчитался, что отрабатываются маршруты по перенаправления пациентов с ургентными случаями к институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзализныци» в Харькове, которые дополнительно профинансируют для помощи в лечении больных коронавирусной болезни COVID-19. Глава Минздрава пока не смог предоставить информацию по страхованию врачей в регионах. Также он сообщил, что еще 14 больниц начали принимать больных с коронавируса.