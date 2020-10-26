Сотрудники Киево-Святошинского района обнаружили незаконный массовый своз людей из другого региона страны на избирательный участок, сообщает пресс-служба облглавка.

Организаторами подкупа избирателей оказались жители Луганщины.

Установлено, что один из фигурантов обратился к своему товарищу с предложением заработка - найти как можно больше людей, чтобы те поехали в Киевскую область и проголосовали в день выборов за определенного кандидата.

Тот человек в свою очередь взял себе в помощники жену и сына. Они совместно нашли 28 человек, которые согласились за 500 гривен проголосовать за конкретного кандидата в столичной области.

Организаторы «карусели» приобрели билеты своим «избирателям» на поезд в столицу, где по приезду встретили их на микроавтобусе. Далее их путь шел на избирательный участок в селе Гатное Киево-Святошинского района.

Однако осуществить свой преступный умысел они не смогли - автобус остановили правоохранители и водителя с 28 пассажирами доставили в Киево-Святошинский отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам.