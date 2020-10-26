также в разделеОбщество
КИУ: «Опрос Зеленского» реально провалился
Кабмин назначил нового руководителя ГАСИ 12
В шести областях Украины – половина нормы кислорода в больницах 9
СБУ задержала находившегося в розыске боевика «ЛНР» 12
Хомчак открестился от указаний забрать Тополю в армию 23
МВД назвало самые распространенные нарушения на выборах 14
Экс-министр Швайка заявил, что его избили 33
Пограничники зафиксировали первую контрабанду iPhone 12 в Украину 22
ООС: Боевики вчера совершили один обстрел, с начала суток – «тишина» 11
20% украинцев не голосовали по состоянию здоровья 9
Эксперты: В интернете скупают голоса под петицией за ликвидацию ОАСК 36
В Раде прогнозируют рост числа больных COVID-19 после выборов 15
Из-за COVID-19 Крым оказался на пороге гуманитарной катастрофы 52
В Украине больничные койки заняты на 61,1% 18
Сотни авто образовали очередь на границе Украины и Венгрии 25
Минздрав: От коронавируса умерли более 140 украинских медиков 30
COVID-19 в Украине: за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев 33
ВОЗ дала рекомендации, как защититься от коронавируса на избирательном участке 11

Сотрудники Киево-Святошинского района обнаружили незаконный массовый своз людей из другого региона страны на избирательный участок, сообщает пресс-служба облглавка.

Организаторами подкупа избирателей оказались жители Луганщины.

Установлено, что один из фигурантов обратился к своему товарищу с предложением заработка - найти как можно больше людей, чтобы те поехали в Киевскую область и проголосовали в день выборов за определенного кандидата.

Тот человек в свою очередь взял себе в помощники жену и сына. Они совместно нашли 28 человек, которые согласились за 500 гривен проголосовать за конкретного кандидата в столичной области.

Организаторы «карусели» приобрели билеты своим «избирателям» на поезд в столицу, где по приезду встретили их на микроавтобусе. Далее их путь шел на избирательный участок в селе Гатное Киево-Святошинского района.

Однако осуществить свой преступный умысел они не смогли - автобус остановили правоохранители и водителя с 28 пассажирами доставили в Киево-Святошинский отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги