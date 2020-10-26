Пограничники совместно с работниками таможни обнаружили 5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max, сообщила пресс-служба ГПСУ.
«Пока Тим Кук подсчитывает первые логистические выгоды от уменьшения размера упаковки нового продукта, разного рода «изобретатели» не сидят сложа руки и не ждут официальных поставок, ведь их основной заработок – дарить страстным фанатам марки возможность получать новую версию смартфона до начала официальных продаж. Казалось бы, зачем, ведь большинство официальных ритейлеров объявили о старте продаж в Украине 30 октября», - говорится в сообщении ведомства.
Так, вчера пограничники Львовского отряда не допустили перемещение через границу первой в этом году небольшой партии незадекларированных смартфонов нового поколения.
В международном автомобильном пункте пропуска «Краковец» во время проверки авто марки «Мерседес», которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили 5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max.
Товар передали работникам таможни. Сумма оценки этой контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 тысяч гривен, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости данной модели в Украине. Зато «серые» продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тыс. грн, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь до 60 тыс. грн.
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