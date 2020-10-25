Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации, как заразиться коронавирусом на избирательном участке в ходе голосования на местных выборах в Украине.
Рекомендации опубликованы на странице ВОЗ в Украине в Facebook:
держитесь на безопасном расстоянии 1,5 м от других;
заходите на избирательный участок в маске;
перед тем, как одевать маску, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком в течение 20 секунд;
надевайте маску так, чтобы она прикрывала нос, рот, подбородок;
возьмите с собой антисептик, обработайте руки при входе на избирательный участок.
не касайтесь маски, лица и глаз;
если кашляете или чихаете, прикрывайте рот сгибом локтя;
если возможно, пользуйтесь личной ручкой;
покинув избирательный участок, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком.
Избирательные участки для голосования на местных выборах в Украине открылись 25 октября в 8.00. Проголосовать на местных выборах можно до 20:00.
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