Организация объединенных наций с начала конфликта на Донбассе привлекла более 500 миллионов долларов помощи пострадавшим. На протяжении нынешнего года уже было мобилизовано 82 млн долларов помощи пострадавшим жителям Донбасса.

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

Всего на протяжении 2020 года предусматривается помощь более 2 миллионам граждан, которые пострадали от боевых действий в регионе.

«В течение 2014-2020 годов в рамках планов гуманитарного реагирования ООН на цели гуманитарной помощи пострадавшему населению в Украине было привлечено более 500 миллионов долларов», - сообщили в Кабмине.

Напомним, глава Верховной рады Дмитрий Разумков назвал взаимодействие с ООН одним из приоритетов внешней политики Украины.