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Взаимодействие с Организацией объединенных наций остается для Украины одним из приоритетов во внешней политике. Украина продолжает вносить свой вклад в развитие дружественных отношений между нациями.

Об этом говорится в заявлении спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова в честь 75-летия создания ООН.

"Украина продолжает считать взаимодействие с Организацию объединенных наций одним из приоритетов во внешней политике. Убежден, что каждый из нас будет делать все возможное, чтобы наше государство продолжало укреплять свой авторитет на международной арене. А обеспечение прав человека, нерушимости границ и территориальной целостности останутся ценностными ориентирами для всех государств-членов", - заявил Разумков.

Отметим, ООН была создана 24 октября 1945 года для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между странами. Сейчас в ООН входят 193 государства.
ForUm

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