также в разделеЭкономика
В Украине официально получают зарплату 11,6 миллиона человек 59
Боголюбов хочет через суд вернуть 33,25% акций Приватбанка 10
Шмыгаль прогнозирует создание в Украине фондового рынка за 3 года 10
Президент: Украина выполнила все условия для второго транша МВФ 16
Минфин: У МВФ есть вопросы к решению КС по поводу НАБУ 11
В Украине замедлилось падение промпроизводства 13
СМИ: Экс-регионал Горбаль использует Совет НБУ для возвращения в большую политику и прикрытия вывода денег из Укргазбанка 22
НБУ сохранил прогноз падения ВВП в этом году 13
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% 14
Fitch подтвердило рейтинг украинских госбанков на уровне «B» 11
Коллекторов обяжут соблюдать этическое поведение 14
На украинских АЗС подорожал бензин 41
В Украине выросли цены на жилье 20
СМИ: Рожкову лишили основных полномочий в НБУ 49
Пассажирооборот украинских транспортных компаний упал в 2,2 раза 15
ФГИ продал второй спиртзавод «Укрспирта» 31
Данилишин: Ситуация на валютном рынке остается сбалансированной 13
В следующем году в Украине планируют отремонтировать 7 тысяч километров дорог 14

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина без добавления спирта и, соответственно, не маркировать марками акцизного налога такие вина.

Согласно пояснительной записке к документу, реализация законопроекта позволит также использовать малым производствам винодельческой продукции в производстве приобретенные плоды, ягоды, виноград, мед, передает Интерфакс-Украина.

Законопроектом предлагается разрешить разлив винодельческой продукции, сброженных напитков, полученных в результате естественного брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц, в металлические банки из пищевого алюминия.

Кроме того, документом устанавливается ежегодная отчетность малыми производствами винодельческой продукции об объемах производства и/или обращения (в том числе импорта и экспорта) спирта, алкогольных напитков, вместо ежемесячной.

Помимо этого, законопроект снимает ограничения по предоставлению государственной поддержки малым производствам винодельческой продукции как субъектам малого и среднего предпринимательства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги