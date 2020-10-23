В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники во время совместного осмотра с представителями таможни обнаружили запрещенную печатную продукцию у нашего соотечественника.

Как сообщила пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ, гражданин Украины, 1975 года, шел на вход в Украину. Во время осмотра его вещей были обнаружены так называемая «конституция», «уголовный кодекс», «топографические карты», «картосхемы», «описания государственной символики», «периодические издания» «ЛНР».

Мужчина рассказал пограничникам, что ехал в гости к родителям, а также подать документы для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу. А печатную продукцию якобы приобрел по просьбе своего знакомого, в одном из киосков Луганска, которую должен был передать ему в Лисичанске.

Пограничники проинформировали представителей полиции об обнаружении в действиях гражданина признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Гражданина и проявленную печатную продукцию передали полиции.