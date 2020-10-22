Президент Владимир Зеленский готов отказаться от президентской пенсии в будущем, если в Украине будут проблемы с выплатой пенсий гражданам.

Об этом он заявил в интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам, комментируя слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможных трудностях с выплатой пенсий через 15 лет, сообщает Укринформ.

«Я откажусь от президентской пенсии. Если людям, извините, нечего есть, зачем мне такие пенсии», - заверил Зеленский.

В тоже время Президент заявил, что нужно с пониманием отнестись к высказываниям главы правительства, и подчеркнул, что премьер-министр имел в виду потенциальные проблемы из-за оттока молодежи из Украины.

«Молодежь в той ситуации, в которой находилась и находится Украина, выезжает. Стареет в целом страна, стареет поколение. Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, некому будет платить налоги? И поэтому он (Шмыгаль. - Ред.) говорит: если не будет предприятий, не будут нормальные, либеральные, лояльные условия, включая свободные экономические зоны, если этого не будет, кто будет платить налоги? Некому будет (платить налоги. - Ред.) - не будет пенсий», - пояснил Зеленский.