Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал инициативу о подписании меморандума с международными партнерами и стейкхолдерами в отношении имплементации по развитию необходимой финансовой инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине, передает Укринформ.

Подписание этого меморандума также покажет приоритетность соответствующей реформы для украинского правительства.

«Время экспериментов завершилось. Нам нужны четкие проектные шаги, которые приведут к возникновению цивилизованного рынка. Политическая воля и поддержка правительства точно есть», - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что создание фондовой платформы может занять три года и выразил надежду, что к работе будет привлечено как можно большее количество международных экспертов, которые уже имеют финансовые модели в своих странах.

«Есть таймлайн - трехлетний временной горизонт. Полноценное создание фондовой площадки в Украине займет определенное время, потому что для этого необходимы изменения законодательства и правил», - отметил глава правительства.

В свою очередь директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси заявил о поддержке реформы фондового рынка: «Это большой амбициозный проект, который будет иметь трансформирующий эффект на украинскую экономику. Проект изменит то, как международные инвесторы смотрят на Украину, если он будет внедрен правильным образом. Это больше чем идея, мы хотим, чтобы платформа для торговли различными видами активов была реальностью».

В совещании также приняли участие председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, старший банкир ЕБРР Ирина Кравченко и представители правительства.