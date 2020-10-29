также в разделеМир
Лукашенко: Дуда сфальсифицировал выборы и хотел перевести стрелки на Беларусь 16
В странах ЕС хотят установить минимальную зарплату 16
Трамп: В США больше нет свободной прессы 14
Во Франции произошло второе за день нападение с ножом 17
В Польше за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 57
В центре Ниццы мужчина с ножом зарезал трех человек 28
В мире за сутки подтвердили 570 тысяч случаев коронавируса 11
В России хотят запретить сравнивать сталинский СССР и нацистскую Германию 46
Участники испытаний российской вакцины заболели коронавирусом 36
Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo 30
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана, в Турции возмущены 50
Россия вводит масочный режим 26
Лукашенко заявил, что приказал разгонять протестующих в Минске 28
На выходных Словакия проверит на коронавирус все население 17
ВОЗ: Европа является эпицентром COVID-19 13
ВОЗ призывает не политизировать пандемию коронавируса 12
Лукашенко потребовал выгонять из вузов протестующих студентов 51
Лукашенко: Протестуны перешли красную линию 58

На фоне опасений инвесторов относительно роста числа инфицированных коронавирусом американские фондовые индексы по итогам торгов 28 октября упали более чем на 3%.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

В частности, индекс Dow Jones упал на 943,24 пункта (-3,43%) - это наиболее существенное однодневное падение с 11 июля.

В то же время индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, упал на 119,64 пункта (-3,53%).

Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 426,48 пункта (-3,73%).

Dow Jones снижается четвертую сессию подряд, индекс S&P 500 с начала сентября снизился почти на 7%, а индекс электронной биржи Nasdaq резко сократился в связи с тем, что упали котировки ведущих технологических компаний: Apple - на 4,42%, Alphabet - на 4,82%, Microsoft - на 4,95%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги