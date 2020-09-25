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Кабинет Министров планирует через год создать фондовый рынок в Украине.  

Об этом на встрече с Американской торговой палатой заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Глава правительства отметил, что уже начались консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине и выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу. «Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка», - сказал Шмыгаль.

 
ForUm

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