Кабинет Министров планирует через год создать фондовый рынок в Украине.
Об этом на встрече с Американской торговой палатой заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
Глава правительства отметил, что уже начались консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине и выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу. «Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка», - сказал Шмыгаль.
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