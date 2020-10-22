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У Международного валютного фонда есть вопросы к решению Конституционного суда по поводу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об рассказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, сообщает Укринформ.

Он отметил, что претензий к тому, как Украина выполняет договоренности о структурных маяках действующего соглашения стенд-бай, у МВФ нет. По словам Драганчука, ранее были определенные беспокойства по поводу отставки главы НБУ Смолия, но сейчас уже все нормально.

«Есть новый глава Нацбанка, мы видим, что система работает стабильно, все нормально, никаких изменений в банковском секторе от смены персоналий не произошло. То есть новый менеджмент НБУ придерживается определенного курса, независимый Нацбанк работает как работал», - пояснил Драганчук.

Заместитель министра финансов отметил, что Фонд следит за ситуацией с решением Конституционного суда по поводу НАБУ.

«Это решение предусматривает изменения в закон о НАБУ, которые нужно внести и принять. И МВФ, конечно, наблюдает за этим процессом», - сказал Драганчук.

По его словам, никаких препятствий для того, чтобы Украина получить транш в этом году, пока, нет.
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