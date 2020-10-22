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В Госпродпотребслужбе считают, что Киев может последним выйти из эпидемии коронавируса. Причина в том, что он является городом-мегаполисом.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, в городе большое количество организованных коллективов, перекресток транспортных сетей.

«Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях», - сказал он.

 
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