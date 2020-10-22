Чтобы проголосовать на местных выборах, люди, которые находятся на самоизоляции, должны подать заявку со справкой о состоянии здоровья в избирательные комиссии не позднее 20 часов 23 октября.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге 22 октября, сообщает Укринформ.

«У нас есть избиратели, которые подлежат самоизоляции. Это люди, которые болеют амбулаторно, или люди, которые являются контактными. Обязательно до 20 часов пятницы, то есть завтрашнего дня, вы должны сообщить в избирательную комиссию, что вы находитесь на самоизоляции, и хотите проголосовать на дому. Для этого вам надо предоставить медицинскую справку, подтверждающую это. Эту медицинскую справку можно взять у своего семейного врача», - сказал Степанов.

Он отметил, что перед входом на избирательные участки должны находиться разметки о соблюдении социальной дистанции. Также в день голосования должна проводиться дезинфекция всех поверхностей на участках.

Степанов добавил, что на избирательных участках также необходимо делать проветривание, если позволяет погода.

Напомним, в Министерстве здравоохранения подготовили правила безопасности во время голосования на местных выборах.