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Коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения, а за нарушения их будут подвергать санкциям, передает Укринформ.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Это совместный документ, над которым работали народные депутаты, Национальный банк и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Четкие правила работы коллекторов, требования к этическому поведению с должниками, санкции за нарушения, надзор за коллекторской деятельностью - это логика законопроекта, который должен реформировать рынок коллекторов, отмечают в НБУ. Первое из изменений подразумевает, что появится публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут зарегистрироваться в нем.

Второе изменение. Надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей будет осуществлять НБУ. Национальный банк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан. Также НБУ сможет налагать штрафные санкции или исключать нарушителя из Реестра.

Третье изменение. Банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежей. Кредитор также должен будет публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Четвертое изменение. Коллекторы должны будут соблюдать требования к этическому поведению при взаимодействии с гражданами. Законопроект предоставляет исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия. За нарушение предусмотрена ответственность: от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний.
ForUm

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