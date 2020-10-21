Гражданин, который придет на избирательный участок без маски, сможет реализовать свое право и проголосовать, но его могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение карантина в общественных местах.

Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый во время онлайн-марафона «Местные выборы 2020 на финишной прямой», сообщает Укринформ.

«Мы обращаемся и просим, ​​чтобы избиратели придерживались карантинных правил. Посещение помещений для голосования - это посещение общественного места, то есть это означает, что распространяются соответствующие ограничения, несоблюдение правил предусматривает, в частности, и административную ответственность», - отметил Постивый.

По его словам, человек, который придет без маски, например, сможет проголосовать на избирательном участке, ведь это его конституционное право, которое физически никто не будет ограничивать,

В то же время член ЦИК подчеркнул, что на УИК обязательно будет находиться работник правоохранительных органов, как определено законом, на которого возложена функция обеспечения контроля выполнения противоэпидемических мероприятий.

«Соответственно такое лицо (без маски. - Ред.) проголосует, в то же время велика вероятность того, что работник правоохранительных органов будет вынужден составить на него соответствующие административные материалы», - объяснил член ЦИК.

Напомним, в Министерстве здравоохранения подготовили правила безопасности во время голосования на местных выборах.