также в разделеОбщество
21 октября. Картина дня 9
ГБР задержало сбушника, требовавшего взятку за возвращение украденного авто 10
В Украине может появиться Национальное военное кладбище 11
Во время карантина украинцы женились в шесть раз чаще, чем разводились 6
Суд продлил меры пресечения обвиняемым по делу Шеремета 8
Электронный больничный обещают запустить через месяц-два 11
МВД переходит на усиленный вариант несения службы 9
На Киевщине полиция предотвратила похищение дочери блогера 17
Реформу децентрализации в Украине планируют завершить в 2021 году 9
Госпродпотребслужба: Украинцам придется жить с коронавирусом в ближайшие два года 9
В Харькове задерживали одиозного «Топаза» 15
Накануне выборов в Украинке резко увеличилось количество избирателей, полиция завела уголовное дело 22
Венедиктова пожаловалась на дискриминацию в оплате труда прокуроров 14
Суды РФ постановили выселить из Крыма 600 украинцев 92
Кабмин поручил регионам готовиться к разворачиванию мобильных госпиталей 31
За сутки в Киеве коронавирусом заболели почти 600 человек 51
Шкарлет рассказал, кто сможет вернуться за парты после каникул 23
Чиновнику ФСБ РФ сообщили о подозрении за участие в захвате Крыма 26

Гражданин, который придет на избирательный участок без маски, сможет реализовать свое право и проголосовать, но его могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение карантина в общественных местах.

Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый во время онлайн-марафона «Местные выборы 2020 на финишной прямой», сообщает Укринформ.

«Мы обращаемся и просим, ​​чтобы избиратели придерживались карантинных правил. Посещение помещений для голосования - это посещение общественного места, то есть это означает, что распространяются соответствующие ограничения, несоблюдение правил предусматривает, в частности, и административную ответственность», - отметил Постивый.

По его словам, человек, который придет без маски, например, сможет проголосовать на избирательном участке, ведь это его конституционное право, которое физически никто не будет ограничивать,

В то же время член ЦИК подчеркнул, что на УИК обязательно будет находиться работник правоохранительных органов, как определено законом, на которого возложена функция обеспечения контроля выполнения противоэпидемических мероприятий.

«Соответственно такое лицо (без маски. - Ред.) проголосует, в то же время велика вероятность того, что работник правоохранительных органов будет вынужден составить на него соответствующие административные материалы», - объяснил член ЦИК.

Напомним, в Министерстве здравоохранения подготовили правила безопасности во время голосования на местных выборах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги