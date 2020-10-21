Общественной организацией Всеукраинский комитет народного контроля с 16 по 20 октября проводился социологический опрос в г. Васильков (Киевская обл.) Как сообщается на сайте организации, победу в городе получает партия «Слуга народа». Ее кандидат также лидирует в гонке за пост городского головы.

Согласно данным опроса, за партию «Слуга народа» собираются голосовать 18,2% избирателей. Партия «Европейская Солидарность» набирает 12,1%, еще 10,3% жителей ОТГ проголосуют за партию «ПроПозиція», 7,9% - за партию «За будущее», 5,9% набирает партия «Батькивщина», 5,3 % - “Оппозиционная платформа - за жизнь», 5,2% - «Сила и честь», 4,8% - «Национальный корпус», 4,5% - «УДАР». Остальные политсилы не преодолевают избирательный барьер.

Выбирая из кандидатов на должность городского головы, жители Василькова также предпочитают представителя «Слуги народа». За Андрея Шевченко готовы голосовать 18,3% избирателей. Его ближайшего конкурента самовыдвиженка Наталью Баласинович поддерживают 13,7% жителей. Другие кандидаты имеют поддержку менее 10% избирателей и не могут надеяться на победу.

В исследовании использовался метод индивидуального формализованного интервью (face to face) по месту жительства респондентов. Средняя продолжительность интервью составила 10 мин.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,2) не превышает 1,9%.

Опрошено 1224 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, по квотной выборке, представляющей взрослое население Васильковской ОТГ в целом, по таким признакам как пол, возраст и деление на районы.