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За минувшие сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, 23 человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Вирус не отступает. И количество больных и летальных случаев у нас опять существенно увеличилось. За прошедшие сутки в Киеве - 559 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 627 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31869 «, - сообщил Кличко.

Среди заболевших 294 женщины в возрасте от 18 до 87 лет и 20 девочек от одного до 17 лет. А также 221 мужчина в возрасте от 18 до 90 лет и 24 мальчика от двух до 17 лет. Заболели также 27 медиков. В больницы столицы госпитализировали 63 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 199 человек. Всего коронавирус преодолели 11 115 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 139, в Днепровском - 78 и в Печерском районе - 66 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 октября в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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