Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда, сообщает РБК-Украина.

По его словам, необходимо изменить риторику относительно того, кто должен нести ответственность за нарушение карантина - субъекты хозяйствования или граждане.

«Действительно возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года», - сказал Рубан.

При этом он отметил, что сегодня есть законная база относительно проверки субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 октября в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.