В немецком городе Аахен полиция возбудила уголовное дело против 71-летнего мужчины, который разгонял людей вокруг себя перцовым баллончиком. Таким образом он хотел придерживаться «социальной дистанции», сообщает hromadske.

Правоохранители отмечают, что пожилой мужчина сначала опрыснул из баллончика бегунов, а затем супружескую пару, проезжающую мимо на велосипедах.

Несмотря на слезотечение, велосипедисты смогли без травм остановиться и вызвать полицию. Патруль правоохранителей задержал нападавшего. Тот объяснил, что не знал, как иначе удержать прохожих на расстоянии в 1,5 метра, которые рекомендуют для «социального дистанцирования».

Полиция возбудила уголовное дело по факту вмешательства в дорожное движение и нанесения телесных повреждений. Кем были бегуны, на который человек распилил перечный баллончик, – неизвестно. Правоохранители ищут возможных свидетелей.