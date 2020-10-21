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Государственная пограничная служба Украины второй раз запретила въезд в Украину телеведущему «Россия-1», генеральному директору религиозного телеканала «Спас» Борису Корчевникову, незаконно посещавшему оккупированный Крым.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Украинская правда».

«Этому гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на 3 года», - сказал Демченко.

Сегодня стало известно, что Корчевников снова находится в Киеве. Пропагандист обнародовал фото из Киева и еще одно с вертолета. 

Отвечая на вопрос, как Корчевников попал в Украину, Демченко пояснил, что на момент пересечения россиянином государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Государственной пограничной службе не поступало.

После огласки в СМИ пограничники провели дополнительную проверку нарушения украинского законодательства и по ее результатам вынесли Корчевникову запрет на въезд в Украину.

Корчевников известен активной поддержкой РПЦ и политики Владимира Путина. Ранее он вел передачу на российском ТВ и называл Крым «российским», а войну на Донбассе «гражданской, которую начали власти Киева».

В октябре прошлого года Корчевников несколько дней находился в Киеве. Он сообщал, что получил награду на фестивале православного кино «+Покров», который проходил в столице с 7 по 10 октября с участием представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Впоследствии в СБУ заявили, что пропагандист беспрепятственно попал в Киев, поскольку у него закончился срок запрета на пребывание в Украине. У Корчевникова был пятилетний запрет на въезд с 5 сентября 2014 года. Но он уже прошел, заявили тогда в спецслужбе.
ForUm

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