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Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были ранее присланы Россией для помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает «Европейская правда», об этом сообщило издание Buzzfeed со ссылкой на сотрудника FEMA.

В то время как США готовились к большой волне больных коронавирусом в марте, президент Дональд Трамп по телефону обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи. В ответ Москва отправила 45 аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские принадлежности в ящиках с грифом «Из России с любовью».

Российские аппараты ИВЛ были приняты сотрудниками Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке 1 апреля и распределены между больницами там и в Нью-Джерси. Но с аппаратами ИВЛ Авента-М были проблемы с момента их доставки, и они никогда не использовались.

Теперь, по данным FEMA, они, по сути, выброшены на помойку.

«Переданные в дар аппараты были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)», - сообщил представитель FEMA.

Неясно, когда именно агентство утилизировало аппараты ИВЛ. В мае FEMA сообщило, что аппараты поместили на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси после того, как стало известно о технических проблемах с ними.

В мае стало известно, что Россия попросила США заплатить почти $660 000 за доставку медицинской помощи, которую Кремль называл «гуманитарной помощью».
ForUm

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