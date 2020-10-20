Спланированным финансовым ресурсом на 2020-й год средства на закупку берегового ракетного комплекса «Нептун» предусмотрены не были, однако Министерством обороны принято решение о закупке комплекса «Нептун» и другого ракетного оборудования еще в текущем году, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что с этой целью будет осуществлено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа.

Он напомнил, что еще 23 августа подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса 360МЦ «Нептун» на вооружение Вооруженных сил Украины. А решением о закупке комплекса в пределах финансовых возможностей текущего года Министерство обороны демонстрирует свою безоговорочную заинтересованность иметь как можно скорее «Нептун» в боевом порядке Вооруженных сил Украины.

«Должны состояться все предусмотренные процедуры. Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии», - отметил Таран.

Также в Министерстве обороны изысканно средства, которые будут направлены на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы.

«Нептун» хорошо продемонстрировал свои боевые возможности в ходе государственных испытаний. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», - сказал министр обороны Украины.

Следующим этапом, по мнению Тарана, должна стать работа над созданием корабельного варианта комплекса «Нептун». Те же ракетные катера, проектируемые сегодня для нужд ВМС Украины, уже должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав «Нептуна».