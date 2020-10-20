За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 462 больных коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 462 больных коронавирус. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 604-х киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 310», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 248 женщин в возрасте от 19 до 92 лет. И 15 девочек от пяти до 17 лет. 178 мужчин в возрасте от 18 до 102 лет. И 21 мальчик от четырех месяцев до 17 лет.

Заболели также 15 медиков.

В больницы столицы попали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 97. В Оболонском - 64. В Святошинском районе - 48 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 октября в Украине зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.