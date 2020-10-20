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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что безвизовому режиму с Европейским Союзом ничего не угрожает.

Как передает УНИАН, об этом Зеленский сказал, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

По его словам, отмечается ощутимый прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС.

«(Есть) все предпосылки для промышленного безвиза, (для заключения) соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС, углублении интеграции украинских рынков с европейскими, а еще четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает, кто бы что ни говорил. Это касается и сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем, так же как со Всемирным банком, так же и с ЕБРР», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что функционированию безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом ничего не угрожает.
ForUm

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