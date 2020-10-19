В окрестностях Ривного построят предприятие по производству дизайнерской мебели. Для этого датский инвестор планирует вложить 11 млн евро и создать 1000 рабочих мест, сообщила пресс-служба ОГА.

Намерения о размещении новых мощностей выразили во время встречи председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль и директор ООО «Объединенная мода Украины» Лаурсен Стин Левринг.

«На Ривненщину заходит еще один мощный инвестор. Датская швейная компания «Хйорт Кнудсен» приняла решение о создании украинского филиала в области. Это будет большое деревообрабатывающее предприятие. Важно, что будет налажено экологически безопасное производство и изготовление продукции с добавленной стоимостью», - отметил Коваль.

Филиал станет подразделением Общества «Объединенная мода Украины». В него входят аналогичные предприятия, стабильно работающие во Львове, Почаеве, Великих Мостах и ​​Бродах. Предприятия производят дизайнерскую мебель – диваны, кресла и т.д.

Продукция экспортируется более чем в 11 стран Европы.

Инвестор планирует построить большой производственный объект на площадях в 40 тыс. квадратных метров. В планах – создать производство замкнутого цикла с изготовлением продукции с добавленной стоимостью.

«Наша компания – это семейный бизнес, основанный около 50 лет назад. Сначала производство было налажено в Польше. В Украине это пока 4 филиала, на которых работает 1300 работников. Мы решили расширяться, с нетерпением ожидаем начало работ на Ривненщине», - рассказал Лаурсен Стин Левринг.

Стороны выразили надежду на быстрый старт инвестиционного проекта.