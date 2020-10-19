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https://soda.kiev.ua/p1206346832-antiseptik-kovisept-soderzhanie.html

Антисептики https://soda.kiev.ua/p1206346832-antiseptik-kovisept-soderzhanie.html являют собой продукты, специально созданные для дезинфекции рук и минимизации передачи вредоносных организмов как в медицинских учреждениях, так и в домашней обстановке. Чаще всего изделия применяются как дополнительные для ухода за кожей после проведения гигиенических мероприятий с использованием воды и мыла, а в местах, где условия для соблюдения простых правил гигиены недоступны, в качестве альтернативного решения.

В зависимости от состава антисептики представлены следующими разновидностями:

 

На портале https://soda.kiev.ua/ есть много продуктов, которые отличаются по составу, объему упаковки и разновидности. Чтобы определиться с покупкой, важно знать о специфических особенностях любого из них.

Лидирующие позиции продолжают занимать составы на спирту. Среди достоинств нужно выделить следующие:

 

    1. варианты, имеющие спирт в составе. Для производства продуктов такого типа активно применяется пропиловый, изопропиловый, этиловый спирты и их сочетания. В ЛПУ применяются только антисептики на спирту – здесь объем может варьироваться в пределах 95%. То есть, чем концентрация будет выше, тем средство будет эффективнее бороться с патогенными элементами;
    2. антисептики для мест лечебно-профилактического плана. Сюда могут добавляться дополнительные элементы, которые направлены на увеличение антимикробной активности. повышенной популярности пользуются составы на базе повидон-йода, который неплохо растворяется как в глицерине, так и в спирте. Йод здесь в связке, поэтому почти не всасывается через кожные покровы, однако при его применении может быть раздражение и покраснение в месте нанесения;
    3. антисептики на водной основе – соответствующее влияние достигается благодаря показателям главных элементов. Эффективность здесь немного меньше, но такие продукты рассматриваются для обработки слизистых и ран.
    1. положительно воздействует на многие патогенные организмы, что имеет решающее значение для пользователей;
    2. быстрое наступление эффекта – как правило, в течение тридцати секунд;
    3. отличное решение для обработки не только рук, но также многочисленных поверхностей, медицинских приборов и инструментов, предметов одежды и обуви.
ForUm

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