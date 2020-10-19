Антисептики https://soda.kiev.ua/p1206346832-antiseptik-kovisept-soderzhanie.html являют собой продукты, специально созданные для дезинфекции рук и минимизации передачи вредоносных организмов как в медицинских учреждениях, так и в домашней обстановке. Чаще всего изделия применяются как дополнительные для ухода за кожей после проведения гигиенических мероприятий с использованием воды и мыла, а в местах, где условия для соблюдения простых правил гигиены недоступны, в качестве альтернативного решения.

В зависимости от состава антисептики представлены следующими разновидностями:

На портале https://soda.kiev.ua/ есть много продуктов, которые отличаются по составу, объему упаковки и разновидности. Чтобы определиться с покупкой, важно знать о специфических особенностях любого из них.

Лидирующие позиции продолжают занимать составы на спирту. Среди достоинств нужно выделить следующие: