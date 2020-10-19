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В Умани неизвестный избил гражданина Израиля, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

В Уманский отдел полиции, 18 октября, обратился гражданин Израиля 2003 года рождения и сообщил, что ему на улице Софьи Перовской неизвестный нанес телесные повреждения.

На место происшествия были немедленно осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

Следственно-оперативной группой осмотрено место преступления и проведен обход близлежащих улиц с целью установления камер видеонаблюдения которые могли зафиксировать момент преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас проводятся следственные и оперативно розыскные действия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
ForUm

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