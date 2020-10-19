«Бизнес уважаемых людей» за три года вывел из Украины $22,4 млрд, при этом $5 млрд - на Кипр, $4 млрд – в Нидерланды, $3 млрд – в Великобританию, $2 млрд – в Германию, сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

«Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов – то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $90 млрд в год контролируемых операций», - сказал Любченко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По данным Госналоговой службы, $10 млрд из $22,4 млрд составляют дивиденды. В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.

По словам главы ведомства, механизм трансфертного ценообразования (ТЦО) позволит оставить в стране $30-40 млрд прибыли.

«Моя позиция - создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры», - сказал Любченко.