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В ночь на 19 октября неизвестные сожгли машину кандидата от «Батькивщины» в Обуховские городской и райсовет Валеха Илгам Оглы Магсудова, сообщает Inpress.ua.

«Бютовец» является человеком действующей главы районного совета Ларисы Ильенко (БЮТ), которая по сообщениям СМИ связана с незаконной добычей песка. Именно Магсудов возглавят банду, занимающейся намывом песка в интересах Ильенко. 

По мнению экспертов, инцидент связан не с выборами, а с попытками передела рынка незаконной добычи полезных ископаемых и является продолжением истории с перестрелкой в кафе в Украинке. Тогда в группа неизвестных лиц, приехав на автомобилях из Киева, устроила стрельбу на территории ресторана «Де Бош».  После чего в больницу обратились трое мужчин с ранениями, один из них затем скрылся.
ForUm

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