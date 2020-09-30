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Киевский областной штаб «Слуги народа» сделал серьезный вклад в увеличение политического участия женщин в предстоящих выборах. Так, благодаря иску, поданного главой областной организации партии Александром Дубинским, Киевский окружной административный суд отменил регистрацию списка  «Батькивщины» в Обуховский горсовет за несоблюдение гендерной квоты.

Примечательно, что это первое подобное решение в истории страны и по сути показывает: теперь паритетное представительство обоих полов в местных советах является не формальным, а реально защищённым. 

Более того, решение суда поломало все планы скандально главе Обуховского райсовета, так называемой "песочной королеве" Ларисе Ильенко, крышующей незаконную добычу песка в этом районе.

Несмотря на репутацию барыги и ряда уголовных дел, Ильенко заняла должность председателя райсовета и возглавила местный «БЮТ». И таким образом получила неограниченный доступ для своих фирм к добыче природных ресурсов. Однако теперь Ильенко не удастся завести своих людей в местный совет, а значит, она не сможет продолжать намывать песок, обворовывая Обуховскую громаду.

Справка:

Одной из новаций местных выборов-2020 стало введение гендерных квот. Теперь, согласно статье 219 Избирательного кодекса при формировании единого и территориальных избирательных списков партии должны обеспечить присутствие в каждой пятерке не менее двух кандидатов каждого пола.
ForUm

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