На Запорожье сотрудники полиции в течение суток установили гражданина, который похитил с избирательного участка урну для голосования.

Он пояснил, что хотел приспособить урну для разведения улиток. Открыто уголовное производство, сообщила пресс-служба полиции.

18 октября около 18:20 в Каменско-Днепровское отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что кража была совершена в течение последних суток. Всего на избирательном участке находилось 5 пустых урн для голосования, одну из которых украли.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями личность нарушителя была установлена ​​сотрудниками местной полиции утром 19 октября. Им оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном.

Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток. Однако действия мужчины имеют признаки уголовного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.