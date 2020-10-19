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В столице тепло уже получают объекты социальной инфраструктуры и почти половина жилых домов города. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Киев с пятницы, 16 октября, начал отопительный сезон. Сегодня тепло уже получают социальные объекты - больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры. Также тепло подали уже почти в половину жилых домов столицы. Больше всего подключенных домов сегодня - в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах. Напомню, что на полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 2700 километров, к почти 12 000 домов - городу нужно примерно неделю. Поэтому, мы постепенно подводим теплоноситель. И если возникают проблемы, - оперативно их устраняем», - сказал Кличко.

Он отметил, что следить за тем, чтобы в домах киевлян было тепло, теперь будет Городская жилищно-коммунальная инспекция. Также инспекторы будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы.

«Хочу отметить, что в сентябре, во время подготовки к отопительному сезону, инспекция осуществила более 400 проверок. По их результатам уже устранили многие недостатки», - сообщил Кличко.

 
ForUm

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