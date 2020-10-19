В Верховной Раде предлагают определять «дни Европейского Союза», в которые будут голосовать за евроинтеграционные законопроекты.

Как пишет «Европейская правда», такое предложение для евроинтеграционного комитета озвучил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Я хотел бы обратиться к представителям комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, чтобы мы иногда устраивали в Верховной раде» Дни Европейского Союза «... У нас много обязательств, которые не только наши обязательства, но и меры по улучшению состояния экономики и других сфер - что мы все же проводили голосование по эти необходимые законопроекты «, - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета Верховной рады 19 октября.

Напомним, недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что правительство и профильные министерства готовятся презентовать около 10 новых законопроектов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Среди них - законопроекты об энергетической эффективности, о защите прав потребителей, а также по защите интеллектуальной собственности и комплексные изменения в таможенное законодательство.

Сейчас в Верховной раде зарегистрировано около 20 евроинтеграционных законопроектов.