также в разделеПолитика
Эксперт: Рейтинг Труханова падает, он проиграет во втором туре 16
На сайте петиций президента не засчитывают голоса за отставку Сытника с поста директора НАБУ 33
Лозовский: Депутаты Порошенко жалуются, что партия Медведчука выгнала их с Юго-Востока 18
Рада рассмотрит госбюджет-2021 после местных выборов 48
Гетманцев: «Бюджетной ночи» в Раде не будет 12
Стефанчук рассказал, о чем будет идти речь в послании президента 11
Местные выборы: за сутки в Украине открыли 18 уголовных дел 25
Члена клана Засух поймали на подкупе избирателей, ему грозит до семи лет лишения свободы 61
Медведчук: Зеленский – ограниченный человек, который ничего не сделал для украинского народа 72
Ролики с нецензурной бранью Кучера на сессии облсовета взахлеб репостят харьковчане 217
Минздрав объяснил, как голосовать на самоизоляции 17
Украина впервые назначила почетного консула в Квебеке 10
ОПЗЖ: Давление посольства США на Киев с целью помешать борьбе с коронавирусом – это акт агрессии против украинцев 108
Эрдоган: Турция не признавала и не признает аннексию Крыма 22
Мэр Одессы намерен вернуть проспекту Небесной Сотни имя Жукова 42
В «Слуге народа» допустили, что опрос профинансирует сам Зеленский 16
Резников: Минские соглашения подписывали «под дулом» 129
Зеленский: Турция готова присоединиться к платформе по деоккупации Крыма 158

В Верховной Раде предлагают определять «дни Европейского Союза», в которые будут голосовать за евроинтеграционные законопроекты.

Как пишет «Европейская правда», такое предложение для евроинтеграционного комитета озвучил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Я хотел бы обратиться к представителям комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, чтобы мы иногда устраивали в Верховной раде» Дни Европейского Союза «... У нас много обязательств, которые не только наши обязательства, но и меры по улучшению состояния экономики и других сфер - что мы все же проводили голосование по эти необходимые законопроекты «, - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета Верховной рады 19 октября.

Напомним, недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что правительство и профильные министерства готовятся презентовать около 10 новых законопроектов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Среди них - законопроекты об энергетической эффективности, о защите прав потребителей, а также по защите интеллектуальной собственности и комплексные изменения в таможенное законодательство.

Сейчас в Верховной раде зарегистрировано около 20 евроинтеграционных законопроектов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги