В своем ежегодном послании Верховной Раде, которое запланировано на 20 октября, президент Украины ответит на все актуальные вопросы, возникающие в последнее время.

Как передает Укринформ, об этом сказал первый заместитель председателя ВР, представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук 19 октября во время заседания согласительного совета.

«Запланировано послание президента Украины Верховной Раде, оно будет происходить в полном соответствии с регламентом ВР, во время него будут изложены основные положения о состоянии внешней и внутренней ситуации в Украине. Я думаю, что ответы на многие вопросы, которые задают особенно в последнее время, все получат именно из этого послания», - отметил Стефанчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил руководителя Офиса президента Андрея Ермака в составе рабочей группы и возложил на него руководство подготовкой проекта ежегодного послания Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.