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В Кропивницком из-за непогоды, которая накрыла Украину в последние дни, повреждены кровли более 100 жилых домов. Также отключены 7 газо-распределительных и 22 трансформаторные подстанции.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В Кропивницком повреждены кровли более 100 жилых домов, повалены около 70 деревьев и подтоплены 4 домохозяйств. Отключено 7 газо-распределительных и 22 трансформаторные подстанции. Подразделения ГСЧС привлечены для распыления поваленных деревьев и обустройства поврежденных крыш полиэтиленовой пленкой. Работы по откачке воды завершены», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в селе Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша спортзала школы на площади 600 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды без электричества остались 43 населенных пункта.
ForUm

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