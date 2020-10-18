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Харьковский губернатор Алексей Кучер, ныне баллотирующийся в мэры Харькова под флагом «Слуги Народа», стал «звездой» соцсетей благодаря словесной несдержанности на сессии облсовета. За 10 дней до выборов он нецензурно высказался в адрес заместителя главы облсовета во время обсуждения темы борьбы с COVID-19. Чиновники обвиняли друг друга в бездеятельности, говорили оппонентам, что они «городят х**ню», «них**а не делают», что-то «д**чат», - информирует портал «Лига».

Харьковчане, жители интеллектуальной столицы Украины, оценили жанровую сценку по достоинству пояса - жестким троллингом. В соцсетях стали множиться, как грибы после дождя, забавные посты, юмористические ролики и откровенно жесткие мемы. Самый яркий видеоряд появился в Telegram. Авторы припомнили «Алеше» как он публично обозвал действующего мэра Геннадия Кернеса «абсолютно деструктивным элементом». Как и тот эпизод, когда Кернес назвал губернатора молью, а харьковский бизнесмен Александр Ярославский – и вовсе припечатал «не губернатор, а посмешище».   

Таким образом всего за 10 дней до выборов губернатор Харьковской области Алексей Кучер нанес своим языком команде «Слуг народа» болезненный удар ниже пояса. Ролик из Telegram имеет все шансы стать вторым вечным мемом из Харькова после нетленного сюжета с участием Добкина и Кернеса «У тебя лицо скучное».
ForUm

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