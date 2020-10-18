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Украинцам, желающим проголосовать на выборах 25 октября, но находящимся на самоизоляции, необходимо до 20.00 23 октября подать в избирательную комиссию соответствующее заявление со справкой от медицинского учреждения о состоянии здоровья. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Уже в следующее воскресенье, 25 октября, у нас по всей стране будут проходить местные выборы. Мы хотим, чтобы они прошли максимально безопасно для здоровья украинцев, поскольку эти выборы будут отличаться от всех предыдущих. В таких условиях мы их еще не проводили, в условиях такого дополнительного вызова, как COVID-19", - сказал Степанов.

Он отметил, что Министерство здравоохранения предоставило соответствующие рекомендации по проведению выборов ЦИК, Киевской городской госадминистрации и областным госадминистрациям, которые касаются технических моментов. А также объяснил, как будут голосовать избиратели, находящиеся на самоизоляции, которым рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания.

"Избирателям, которые готовы проголосовать по месту пребывания, необходимо не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​выборов, 23 октября, подать заявление на избирательный участок с приложенной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение о включении их в список избирателей для голосования по месту пребывания. Избирателю, который находится на самоизоляции, чтобы проголосовать, необходимо иметь от врача или учреждения здравоохранения выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей о направлении рецептов электронного здравоохранения", - пояснил Степанов.

В то же время он подчеркнул, что так акцентирует внимание на этом вопросе, потому что в стране большое количество людей находится на самоизоляции.
ForUm

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