В пятницу периодические дожди с прояснениями охватят большую часть Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра осадки принесет атмосферный фронт, а в субботу придет циклон с юго-запада, который приведет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях.

Восток и Юг 16 октября останутся в сухой погоде, лишь на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя.

На Юге, Востоке, во многих центральных областях завтра еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18 + 23 градуса (в восточные области и на Юг похолодание придет 18-19 октября).

В Винницкой и Черкасской областях завтра также уже начнет снижаться температура воздуха – ожидается + 15 + 18 градусов.

На севере Украины 16 октября будет в пределах + 12 + 15 градусов, явно прохладнее.

А самой низкой предполагается температура воздуха в западных областях, днем ​​не выше 8 + 13 градусов.

В Киеве пятница также уже будет свежей, днем ​​около + 13 + 14 градусов, есть вероятность дождя.

В субботу в столице ожидается пасмурная ветреная дождливая холодная погода. Похолодает до + 11 + 12 градусов.

А в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около + 7 + 9 градусов и ветрено.