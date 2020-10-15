также в разделеОбщество
15 октября. Картина дня 13
Зеленский поздравил ветеранов Динамо с юбилеем победы в Суперкубке-1975 12
Суд в Польше продлил арест экс-главе Укравтодора 8
СБУ задержала участника «Исламского государства» 6
8 областных центров в Украине – в «красной» зоне 30
«Еврейский клан Зеленского»: Полиция открыла дело из-за скандального баннера 18
Суд принял новый перевод слов Маркива, доказывающих его невиновность 14
МВФ прогнозирует, что за 6 лет Украина потеряет 1 миллион человек 8
Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил под стражей Мангера и Левина 9
В Украине от COVID-19 чаще всего умирают пожилые люди 13
Бывший руководитель Кагарлицкого отдела полиции судится за должность 41
Степанов: Украина может запустить собственное производство вакцин 13
В Одессе полицейский организовал сеть борделей 10
Минрегион: Объекты «Большого строительства» готовы на 84% 12
Главный судмедэксперт Прикарпатья попался на взятке 9
НАБУ готовит очередной фейк в отношении ОАСК за бюджетные деньги 30
В больницах с COVID-19 и подозрением на него находятся более 20 тысяч украинцев 10
Степанов назвал единственный способ побороть COVID-19 35

В пятницу периодические дожди с прояснениями охватят большую часть Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра осадки принесет атмосферный фронт, а в субботу придет циклон с юго-запада, который приведет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях.

Восток и Юг 16 октября останутся в сухой погоде, лишь на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя.

На Юге, Востоке, во многих центральных областях завтра еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18 + 23 градуса (в восточные области и на Юг похолодание придет 18-19 октября).

В Винницкой и Черкасской областях завтра также уже начнет снижаться температура воздуха – ожидается + 15 + 18 градусов.

На севере Украины 16 октября будет в пределах + 12 + 15 градусов, явно прохладнее.

А самой низкой предполагается температура воздуха в западных областях, днем ​​не выше 8 + 13 градусов.

В Киеве пятница также уже будет свежей, днем ​​около + 13 + 14 градусов, есть вероятность дождя.

В субботу в столице ожидается пасмурная ветреная дождливая холодная погода. Похолодает до + 11 + 12 градусов.

А в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около + 7 + 9 градусов и ветрено.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги