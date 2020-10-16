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В Министерстве здравоохранения (Минздраве) разрабатывают вопросы по разворачиванию мобильных госпиталей, в том числе на территории спортивных сооружений.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге, комментируя информацию о возможности разворачивания госпиталей для пациентов с COVID-19 в столичном Дворце спорта, сообщает Укринформ.

«Мы действительно уже две три недели разрабатываем такие вопросы по разворачиванию мобильных госпиталей, сколько времени нам нужно, что нужно и на какой территории можно развернуть, если ситуация будет еще более напряженная, сложная с точки зрения госпитализации и с точки зрения кроватей, предусмотренных в учреждениях здравоохранения», - сказал Степанов.

Он отметил, что «количество этих кроватей ограничено, оно только такое, какое есть сегодня, и мы можем сколько угодно докупать аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, но нам банально может не хватить врачей и медицинских работников».

«Понятно, что мы разрабатываем такой вопрос, чтобы было понимание, сколько времени нам нужно, что нужно, чтобы мы максимально быстро могли развернуть такой временный, подчеркиваю, временный госпиталь на той или иной территории, в том числе используя спортивные учреждения, где большая территория. Но, чтобы не сеять панику, подчеркиваю: это вопрос разрабатывается министерством, чтобы был четкий план, как мы это будем делать, в какие сроки, чтобы были все возможности это быстро сделать. Сейчас не стоит вопрос разворачивания госпиталей», - добавил Степанов.
ForUm

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