Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) 16 октября убрала со своего сайта и социальных сетей информацию о сотрудничестве с компанией «Хуавей Украина». Теперь упоминания о меморандуме с украинской дочкойкитайской компании и планы сотрудничества существуют на сайтах информагентств, которые ссылаются на пресс-релизы государственной службы.

В соцсетях компании «Хуавей Украина» упоминание о договоренности пока есть, отмечается Радио Свобода.

Основанная в 1987 году китайская компания Huawei является поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий, а также интеллектуальных устройств. В самой компании отмечают, что она является частной и полностью принадлежит сотрудникам. В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года.

США считают, что Huawei слишком тесно сотрудничает с коммунистической властью Китая, а оборудование этой компании может использоваться для реализации интересов Пекина во многих странах мира.

Вашингтон запретил американским компаниям сотрудничество с Huawei по большинству направлений. Это уже повлияло на бизнес компании - ее новые смартфоны на операционной системе Android больше не имеют сервисов американской компании Google.

Также по настоянию США в июле британское правительство объявило, что компании мобильной связи должны к 2027 году изъять все оборудование китайской компании Huawei с сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

Агентство Reuters указывает, что теперь и другие страны Европы оказались под большим давлением попыток США изъять Huawei с сетей мобильной связи следующего поколения.