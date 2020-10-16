Во время рабочего визита в Турецкую Республику президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия, а также встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Патриарх поблагодарил за визит президентской четы в Матерь-церковь, который, по его словам, «приносит большую радость», и отметил, что доволен тем, что в Украине постепенно наступает мир.

Глава государства выразил благодарность его святейшеству за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, нашей независимости, а также за всю поддержку, которую патриарх предоставляет Украине.

«Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина - теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины», - отметил Зеленский.

Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.

Зеленский сообщил, что во время встречи с глазу на глаз с его всесвятейшеством была детально обсуждена ситуация на Донбассе.

«Хоть сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное - о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России - очень хочется, чтобы они вернулись домой», - подчеркнул президент.

«Желаю этого от всего сердца. Чтобы прекратилась боль семей, чьи родственники в плену», - отметил его святейшество.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия Украины и Вселенского патриархата.

Патриарх Варфоломей вручил памятные подарки президентской чете.

Это уже второй визит Зеленского к Вселенскому патриархату.