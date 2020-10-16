Ношение сертифицированных медицинских масок не имеет негативного влияния на организм человека. В этом заверил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 16 октября, сообщает Укринформ.

«Сертифицированные медицинские маски не имеют негативного влияния на состояние здоровья. Сегодня распространяется достаточно большое количество фейков, которые приводят к тому, что значительно распространяются контакты, значительно распространяется инфицирование среди людей. Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Во всем мире медицинские маски используются медицинскими работниками достаточно длительное время, и исследования, проведенные ранее, показали, что негативных последствий для здоровья от ношения маски не зафиксировано даже у людей с хроническими заболеваниями легких», - сообщил Ляшко.

Он отметил, что жалобы на одышку или недостаток воздуха могут быть, но они носят субъективный характер, потому что показатели насыщенности крови кислородом не меняются.

По словам Ляшко, учитывая то, что для людей с хроническими болезнями коронавирус может быть смертельно опасным, поскольку поражает нижние дыхательные пути, вызывает обострение бронхо-легочной патологии, маски нужно носить всем в общественных местах, в транспорте. «Маска - это забота о других людях, у которых коронавирусная болезнь может привести к негативным последствиям», - отметил главный государственный санитарный врач.

Как проинформировал Ляшко, исследователи установили, что маска не только уменьшает количество вируса, которое выделяет инфицированный человек, но и позволяет защитить от проникновения вируса в организм человека, который носит маску.

Кроме того, отметил он, «маска уменьшает не только вероятность проникновения, но и количество того вируса, который попадает в организм». «Как показали последние исследования, тяжесть течения коронавирусной болезни среди прочего зависит и от количества вируса, который при контакте проникает в организм. Чем меньше вируса, тем больше вероятность, что болезнь будет протекать легче», - пояснил Ляшко.

Он призвал украинцев не верить слухам и носить маски. «Это просьба не только моя. Это просьба Министерства здравоохранения, это просьба всех врачей, оказывающих медицинскую помощь», - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 октября в Украине подтвердили 5992 новых случая COVID-19.