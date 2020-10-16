Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как оказывают помощь больным коронавирусом в городской больнице № 6. Об этом он сообщил во время онлайн пресс-конференции и показал видео, снятое в медучреждении.

Мэр отметил, что город с весны этого года выделил этой больнице 28,5 млн гривен. За эти средства были закуплены медикаменты, семь аппаратов ИВЛ среднего класса и два портативных аппараты, необходимые защитные средства и костюмы.

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«Я продолжаю проверять больницы столицы, где оказывают помощь больным коронавирусом. Вчера вечером без предупреждения посетил Киевскую городскую больницу №6. Это – одна из опорных больниц, где принимают больных COVID-19 с марта этого года. А в прошлом месяце на базе медучреждения развернули четыре инфекционных отделения общим количеством 200 коек. В том числе 12 коек интенсивной терапии. Создали 14 бригад медперсонала для работы в этих отделениях», - сказал Кличко.

Он отметил, что на сегодня в больнице № 6 все койки для больных коронавирусом – заполнены.

«Именно на базе больницы №6 мы планируем оборудовать новую лабораторию, где будут делать ПЦР-тесты. Ибо мы понимаем, что сегодня необходимо увеличивать количество тестирований, чтобы оперативно выявлять инфицированных и предотвращать дальнейшее распространение вируса», - подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине и составляет более 300 тестов на 100 тысяч жителей. Всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре начала пандемии исследовали более 155 тыс. образцов биоматериала - методом ПЦР. А методом ИФА - на выявление антител - сделали более 27 500 тестов.

Исследуют образцы также в частных и государственных клиниках Киева.

С начала пандемии работают в городе и мобильные бригады медиков, которые отбирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За минувшие сутки бригады отобрали 934 образцов. А всего с начала своей работы - почти 99 тысяч.