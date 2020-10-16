В государственном бюро расследований открыто уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Соответствующее заявление подал народный депутат, фракция «Слуга народа» Александр Дубинский 1 сентября 2020 года.

Сытнику инкриминируют нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса Украины:

ст. 109 — действия, направленные на насильственную смену власти или свержение конституционного строя или захват власти;

ч.2. ст. 353 — самовольное присвоение властных полномочий либо звания должностного лица, связанного с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работникам правоохранительного органа;

ч.4 ст. 382 — умышленное невыполнение должностным лицом решения Европейского суда по правам человека, решения Конституционного суда Украины и умышленное невыполнение заключения КСУ;

ст. 364 — злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, 28 августа Конституционный суд решением признал неконституционным Указ Президента Петра Порошенко «О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро» от 16 апреля 2015 года (№218/2015). После этого Артем Сытник был обязан покинуть занимаемый пост, но не сделал этого. Более того, посредством официального сайта сообщил, что не намерен исполнять постановление Конституционного суда, что по сути можно приравнять к конституционному перевороту и захвату власти, а также присвоением должностных полномочий.

В сентябре Главное следственное управление Государственного бюро расследований, на основании заявления Александра Дубинского, внесло сведения о уголовных нарушениях в Единый реестр досудебных расследований:

по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 382 КК Украины – «умышленное невыполнение должностным лицом решения Конституционного Суда Украины и умышленное невыполнение заключения Конституционного Суда Украины». Предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.353 КК Украины – «самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, связанное с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работника правоохранительного органа (самовольно присвоил властные полномочия с использованием удостоверения правоохранительных органов)». Предусмотрено ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Согласно этим статьям, Сытнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.