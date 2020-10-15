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В Московском районе Харькова на ул. Валентиновской представители участников избирательной гонки выясняли отношения по поводу размещения агитационного оборудования.

Распространенная в социальных сетях информация о применении ножа не соответствует действительности, сообщили в облполиции.

Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

15 октября в 8:40 в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный мешает ей проводить агитационную работу. На вызов прибыл экипаж патрульной полиции, принявший заявление от 63-летней агитатора. Заявительница сообщила, что у нее произошел словесный конфликт с агитатором от другой политической силы относительно места, на котором находится его стол с агитационной литературой. Мужчина передвинул этот стол, собрал палатку и ушел с места происшествия до приезда полиции. Кроме того, женщина указала, что мужчина зацепил ее фрагментом конструкции, но в больницу она не обращалась. Также она заявила, что ножа в руках неизвестного мужчины не было.

Информацию о происшествии внесли в единый учет Московского отдела полиции. Проводится проверка.
ForUm

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