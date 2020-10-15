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Украине необходимо обеспечить производство собственных вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других болезней. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Мы должны создать свое производство вакцин. Наша страна должна иметь полностью свое обеспечение вакцинами. Это путь не быстрый. Это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы к этому приступить. По крайней мере три производителя, с которыми мы разговаривали, которые имеют соответствующие мощности. Я говорю о тех вакцинах, которыми мы пользуемся постоянно: против дифтерии, столбняка, кори. Этот вопрос нашей биобезопасности. Как показывает COVID-19, нам необходимо иметь собственное производство. Даже если на первом этапе это будет дороже», - отметил Степанов.

Относительно получения вакцин против COVID-19, которые сейчас проходят клинические испытания в мире, министр напомнил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, которая создала альянс по доступу к вакцине против коронавируса разных стран мира.

«Мы занимаемся этим 5 месяцев, начиная с мая. Нам подтвердили, что когда появится вакцина от коронавируса, мы можем рассчитывать на 8 млн доз по этой инициативе. Параллельно Минздрав ведет переговоры также с такими мировыми компаниями, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac», - подытожил министр.
ForUm

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