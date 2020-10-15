Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ «Перспективы мировой экономики», сообщает РБК-Украина.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
2020 год - 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар)
2021 год - 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,9 грн/доллар)
2022 год - 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,6 грн/доллар)
2023 год - 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,7 грн/доллар)
2024 год - 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,7 грн/доллар)
2025 год - 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,7 грн/доллар).
Кроме того, МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.
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