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Правительство Португалии объявило чрезвычайное положение в стране и ужесточило ограничения из-за роста случаев COVID-19. Как передает Укринформ, об этом сообщает Financial Times.

Жителям страны запрещают собираться группами более пяти человек на улицах, в магазинах или барах, что вдвое меньше предыдущего лимита, установленного правительством.

На свадьбах, крестинах и других семейных мероприятиях количество людей ограничивают 50 лицами, а студенческие вечеринки вообще будут запрещены.

Штрафы компаниям, которые нарушают правила, увеличены вдвое - с 5 тыс. евро до 10 тыс. евро.

В то же время премьер-министр страны Антониу Кошта добивается одобрения парламента по обязательному ношению масок во всех общественных местах. Также новый пакет ограничений включает обязательства работников органов государственной администрации, сил безопасности, школ и университетов использовать специальное приложение для социального дистанцирования.

Ежедневное количество новых случаев заболевания COVID-19 в Португалии увеличивалось с начала августа и в среду достигло 2 072, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

По данным СМИ, чрезвычайное положение или, как его еще называют, «состояние бедствия», рассчитано на 15 дней.
ForUm

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